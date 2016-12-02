Хави отдал «Золотой мяч» Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас играет в чемпионате Катара за клуб «Аль-Садд», сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего футболиста 2016 года.

«Роналду является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», если отталкиваться от выигранных им титулов. Но если исходить из того, кто является лучшим игроком планеты, то для меня нет сомнений, что таким игроком является Месси», – цитирует Хави CОРЕ.

Напомним, что Роналду выиграл с «Реалом» в 2016 году Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. На счету Месси чемпионский титул в Испании и Кубок страны.