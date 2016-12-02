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Касьян: «Все развалилось из-за удаления, спасибо судье»

2 декабря 2016, 08:15
8

Нападающий «Томи» Александр Касьян считает, что его удаление в матче с «Локомотивом» было незаслуженным, но привело к разгрому томского коллектива.

«Судья красиво сработал, спасибо ему за это, все развалилось из-за удаления, это сыграло роль. В начале второго тайма все было хорошо, забили гол, а потом все судья сломал.

По поводу переноса матча в Москву надо обратиться к руководству, это они решали. Мы сами в шоке, если честно, что матч перенесли сюда. Не знаю, как вообще можно играть в такую погоду, хотя в Самаре было еще хуже. Но в любом случае мы все в равных условиях», – заявил Касьян после матча.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Локомотив Касьян Александр
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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LokoGoGo
1480659614
Почему после красных карточек не валится игра Севильи? Да потому что там играют в футбол и не ноют
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aam
1480659743
Тех, кто отмывает бабло на футболе совсем не интересует как вы будете играть и в какую погоду. Скажут вам и вы как миленькие выйдите и в минус 20, и в минус 30. Будьте наконец людьми, а не баранами. Объединитесь и объясните функционеришкам от футбола, что футбол это летний вид спорта. Должен же когда то в России возобладать разум, а не деньги.
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rubinovyi2
1480664306
Спасибо в карман не положишь!))
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BANNIKOV1970
1480664759
Судьи вчера убили два матча,епать их надо за это,особенно пидерского!
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Фан666
1480665374
Судьи-убийцы бродят по России!
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alboro
1480668851
Поменьше необоснованной агрессивности
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Raider26
1480679356
Касьяна урода нужно было удалять сразу, первая жёлтая должна быть красной
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