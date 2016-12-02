Касьян: «Все развалилось из-за удаления, спасибо судье»

Нападающий «Томи» Александр Касьян считает, что его удаление в матче с «Локомотивом» было незаслуженным, но привело к разгрому томского коллектива.

«Судья красиво сработал, спасибо ему за это, все развалилось из-за удаления, это сыграло роль. В начале второго тайма все было хорошо, забили гол, а потом все судья сломал.

По поводу переноса матча в Москву надо обратиться к руководству, это они решали. Мы сами в шоке, если честно, что матч перенесли сюда. Не знаю, как вообще можно играть в такую погоду, хотя в Самаре было еще хуже. Но в любом случае мы все в равных условиях», – заявил Касьян после матча.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.