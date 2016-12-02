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    Касьян: «Все развалилось из-за удаления, спасибо судье»

    Нападающий «Томи» Александр Касьян считает, что его удаление в матче с «Локомотивом» было незаслуженным, но привело к разгрому томского коллектива.

    «Судья красиво сработал, спасибо ему за это, все развалилось из-за удаления, это сыграло роль. В начале второго тайма все было хорошо, забили гол, а потом все судья сломал.

    По поводу переноса матча в Москву надо обратиться к руководству, это они решали. Мы сами в шоке, если честно, что матч перенесли сюда. Не знаю, как вообще можно играть в такую погоду, хотя в Самаре было еще хуже. Но в любом случае мы все в равных условиях», – заявил Касьян после матча.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 08:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -90

      Raider26 2 декабря 2016, 14:49

      Касьяна урода нужно было удалять сразу, первая жёлтая должна быть красной

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Raider26 2 декабря 2016, 17:00

      Тоже самое хотел написать. 1,5 года назад в Питере играли Зенит-Локомотив, когда гарсия наступил на ногу сидящему на газоне Тарасову, тот так же как и касьян пнул испанца. Так Тарасову сразу красная прилетела...Ещё говорят, что судья куплен, тьфу блин!

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      Рейтинг: +42

      alboro 2 декабря 2016, 11:54

      Поменьше необоснованной агрессивности

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 декабря 2016, 10:56

      Судьи-убийцы бродят по России!

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 декабря 2016, 10:45

      Судьи вчера убили два матча,епать их надо за это,особенно пидерского!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 декабря 2016, 10:38

      Спасибо в карман не положишь!))

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      Рейтинг: +411

      aam 2 декабря 2016, 09:22

      Тех, кто отмывает бабло на футболе совсем не интересует как вы будете играть и в какую погоду. Скажут вам и вы как миленькие выйдите и в минус 20, и в минус 30. Будьте наконец людьми, а не баранами. Объединитесь и объясните функционеришкам от футбола, что футбол это летний вид спорта. Должен же когда то в России возобладать разум, а не деньги.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 декабря 2016, 09:20

      Почему после красных карточек не валится игра Севильи? Да потому что там играют в футбол и не ноют

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