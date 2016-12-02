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    Каррера заявил, что «Спартак» зимой рассмотрит вопрос усиления состава

    Главный тренер «Спартака» Массимо Карррера заявил, что московский клуб во время зимнего трансферного окна рассмотрит вопрос усиления состава.

    «Усиления состава зимой? Нам предстоит еще одна игра до паузы, потом мы непременно подумаем об этом», – сказал Каррера.

    Отметим, что в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) итальянский специалист не мог рассчитывать сразу на трех игроков основного состава. Речь идет о защитнике Сальваторе Боккетти, полузащитнике Ивелине Попове и нападающем Зе Луише, пропустивших игру из-за проблем со здоровьем.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 00:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 декабря 2016, 07:24

      Полностью с ним согласен-нападение нужно усилить.

      2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 2 декабря 2016, 04:14

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      Спартаку никто не поможет. Это ущербный клуб в России на данный момент. Сравните с какой ответственностью и организацией играют Бердыевские команды и как играет СПАРТАК

      -5
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Berdchanin 2 декабря 2016, 06:14

      это тебе никто не поможет(к сожалению уже),ни один врач-психиатр

      3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin > Каратель 3 декабря 2016, 14:28

      оЙ . пОНАЛЕТЕЛИ. Просто вам надо признать, что за последние 10 нет ущербнее клуба в России, чем Спартак. Они сейчас войдут в ЛЧ и опозорятся больше всех там, как сб РФ . Это мое предсказание

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 декабря 2016, 02:15

      Нап нужен ещё один качественный и защитник

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 01:21

      Нужно добавить в глубине состава. И не будь лимита, по-хорошему Комбаряна и Ещенко нужно бы сажать на лавочку и на их место брать. Один уже не тащит, другой просто всегда проваливает в защите свой левый фланг, вечно оставаясь где-то в песде!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 декабря 2016, 01:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Писец подкрался карьере Карреры !!!

      -6
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 декабря 2016, 00:22

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      хахах 3 поросёнка купят

      -7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > СашкаГуров 2 декабря 2016, 01:19

      главное что не 3 негритят...

      -1
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 2 декабря 2016, 00:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как только проиграли сразу заплакал об усилении состава,нытик

      -6
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > serghio1990 2 декабря 2016, 00:45

      Каррера как настоящий мужик признал свою вину в поражении. А что там ноет Ваш Семин каждый раз? Погода виновата, Самедов, Нападающие, только не он. В своем глазу и бревна не увидишь, как говорится.

      6
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      Рейтинг: +592

      spaike > serghio1990 2 декабря 2016, 04:27

      он вообще-то не плакал, он сказал только что после следующего матча они подумают об усилении состава.

      5
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > serghio1990 2 декабря 2016, 06:15

      ну ты бля и тупица

      2
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 > VVM1964 2 декабря 2016, 16:04

      если 1964 это год рождения,то у вас старческий моразм

      0
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 > spaike 2 декабря 2016, 16:05

      вчера поиграли сразу заговорил об усилении состава,следующий матч выиграют скажет нет,усиления не надо,будет метаться как телка

      0
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 > Каратель 2 декабря 2016, 16:06

      за словами следи баран

      0
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