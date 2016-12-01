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    РФПЛ. Гол Игоря Денисова помог «Локомотиву» разгромить «Томь»

    В матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» одержал разгромную победу над «Томью» со счетом 6:1. Отметим, что встреча была перенесена из Томска в Москву и прошла на домашней арене красно-зеленых.

    Благодаря этому успеху железнодорожники набрали 20 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Томский клуб же с девятью баллами остался на предпоследней строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Томь (Томск) – Локомотив (Москва) – 1:6 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 48; 1:1 – Коломейцев, 51; 1:2 – Фернандеш, 67; 1:3 – И. Денисов, 71; 1:4 – Майкон, 76; 1:5 – Игнатьев, 79; 1:6 – Коломейцев, 82.

    Томь: Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков, Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Попов (Кудряшов, 71), Дудиев, Касьян.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Михалик (Шишкин, 45+3), Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев (Игнатьев, 27), Миранчук, Майкон.

    Предупреждения: Бордачев, 23; Касьян, 52 – Гилерме, 40.

    Удаление: Касьян, 63 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 декабря 2016, 23:16

      Заголовок проплачен Денисовым? 1 из 6 ооооочень помог, ага :)

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 1 декабря 2016, 21:37

      Третий гол это уже разгром!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      АндрюхаБ 1 декабря 2016, 21:33

      Игоря ДенисовА - родительный падеж, новостники...

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 1 декабря 2016, 21:33

      Неплохо Локо назабивал голов. Наверное этот тур будет самым результативным.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 декабря 2016, 21:28

      Самедов то не забивал, пусть катится в СПОРТАГ!

      4
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