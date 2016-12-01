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    Скрипченко: «Крыльям Советов» удалось превзойти «Спартак» в быстрых атаках»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после матча 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0) поделился мнением о причинах победы самарского клуба в данной встрече. По словам специалиста, его подопечным удалось превзойти красно-белых в быстрых атаках.

    «Что касается игры, то мы очень рады победе. Она нам добавит уверенности в своих силах. Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол, добиваться результата и двигаться вверх по таблице. Эта победа – заслуга всей команды. Конечно, обыграть лидера со счетом 4:0 – громко. Но нужно понимать, что за любую победу дают три очка. И через три дня нам играть с «Краснодаром».

    Если говорить о том, что сегодня происходило на поле, то в быстрых атаках мы соперника превзошли. Тренерскому штабу удалось хорошо донести информацию до игроков. Мне было важно, как они ее воспримут. Мы обращали внимание на лидеров красно-белых. В этом отношении игра нам удалась. С каждым матчем мы становимся лучше, парни обретают уверенность, и мы двигаемся вперед», – сказал Скрипченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 21:05
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 2 декабря 2016, 00:08

      ...мои поздравления!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 21:43

      А в Спартаке то зажигал "русский Месси"! Вы что не заметили какой он быстрый и острый? Может и не заметили, потомучто ну он очень быстрый!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Фан666 2 декабря 2016, 00:29

      это кто? не успела заметить...

      0
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      Рейтинг: +37

      Duma1985 1 декабря 2016, 21:35

      Скрипченко ты лучший. Самое главное не упусти удачу. За 4 матча КС забили 10 мячей. Молодцы! А говорили атаки нет.Корнилыч 4, Молло 3, Паскуато 2, Ткачев 1.

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