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  • Каррера взял всю вину на себя за разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Каррера взял всю вину на себя за разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

1 декабря 2016, 20:50
50

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ взял всю вину на себя за данный результат. Напомним, московский клуб пропустил от самарцев четыре безответных гола.

«Не знаю, что случилось. Это футбол. Когда встречаешь такого соперника, как «Крылья», у которого больше мотивации, то можно проиграть. Мы вообще не смогли быть в игре. Я беру на себя всю вину. Возможно, не смог передать ребятам правильную мотивацию», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (50)
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Вомбат
1480615611
Каррера благороден, но надо сказать, что он не виноват. Спартак проиграл потому что первый раз в сезоне играл через 2 дня на третий (т.е. так как почти всю осень играют Зенит, Ростов и ЦСКА). Он не был готов играть в таком режиме. И сразу попал на команду, которая только что вышла на пик формы. А крупно проиграл из-за ошибки судьи на линии, который углядел пенальти и дал знать Левникову. Мне тоже в динамике показалось, что он был. Но его не было. Этот эпизод повлиял на ход матча и на счет. Но и без пенальти Спартак проиграл бы, потому что соперник был свежее.
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Serjoga
1480616080
Да нет, Каррера! Это расслабуха! Зазвездились ребята, не дождавшись окончания сезона! Во второй половине сезона(если Каррера не уйдет раньше) он это поймет! Спартак уже со второго места "падал" до 8-го, теперь упадет с первого!
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Павелий
1480616130
Хорошо, что проиграли сейчас и точно не конкуренту за медали. Вовремя и полезно.
Рад, что Макеев вышел, а то он на лавке мог начать думать о чём-то не том.
Проиграна игра, но не более. Пока идём по хорошему графику, чуть опережая норму на 1-2 очка.
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Duma1985
1480616762
Каррера мужик, взял всё на себя. Хороший тренер. Удачи в следующих матчах Спартак. КС так держать!
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СЛАВА 81
1480616985
Поражение удивило, но особо не огорчило. Как бы это не звучало , но мне кажется поражение вовремя. Поверьте, Я истинный болельщик Спартака.
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ttter
1480618485
Да нас сильно ударило,но команда делает в этом сезоне всё возможное,скоро перерыв и подойдет усиление.
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Мясной Упырь
1480619469
Жаль что так отнеслись к матчу, а советам респект поставили их на место....хорошо что вовремя, еще есть до зимы время опять сделать отрыв 6 очков, надеюсь итальянец им насуёт
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ufos73
1480619768
Я еще месяц назад заметил, что с каждым туром, Спартаку все сложнее и сложнее забивать... Думаю это и был "багаж Аленичева". Весна покажет...
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Fan Loko mik
1480620846
Настоящий мужик, главное с яйцами!
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cska-62
1480622637
И все почему-то забывают, что лучше один раз проиграть со счётом 0:4, чем четыре раза со счётом 0:1... В школу! Арифметику учить! И разницу выяснять между минус 3 и минус 12! :-))))
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