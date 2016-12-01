Каррера взял всю вину на себя за разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ взял всю вину на себя за данный результат. Напомним, московский клуб пропустил от самарцев четыре безответных гола.

«Не знаю, что случилось. Это футбол. Когда встречаешь такого соперника, как «Крылья», у которого больше мотивации, то можно проиграть. Мы вообще не смогли быть в игре. Я беру на себя всю вину. Возможно, не смог передать ребятам правильную мотивацию», – сказал Каррера.