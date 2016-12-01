Натхо: «Крайне важно ЦСКА уйти на перерыв в РФПЛ на мажорной ноте»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал оценку своей игре в матче с «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре РФПЛ. Футболист поделился и ожиданиями от предстоящей игры с «Уралом».

«Как оценю свою игру? Надо забивать, неважно — с пенальти или с игры. В прошлый раз мой гол не привел к победе, сегодня позволил выиграть, это очень приятно.

Каким будет настрой на «Урал»? Мы обязаны побеждать. Будет еще один тяжелый матч, но мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте», – заявил Натхо.