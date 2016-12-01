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    Олег Иванов: «Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов РФПЛ»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что неоднократно имел варианты перехода в более именитые клубы РФПЛ. По мнению футболиста, нынешняя его команда способна решать самые серьезные турнирные задачи.

    «Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов, выступающих в чемпионате России. Просто где-то не договорились, где-то «Терек» не отпустил, где-то еще что-то. Так бывает. Это значит, что меня здесь уважают, доверяют и не хотят отпускать. Нормальная ситуация.

    Не считаю, что «Терек» намного слабее кого-то в РФПЛ. Может, есть две, три, пускай даже четыре команды. Но «Терек» если и уступает им, то незначительно, а некоторые и вовсе превосходит. Я играю в хорошем, достаточно крепком клубе, который может ставить перед собой самые высокие цели», – заявил Иванов.

    Источник: Известия

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    01.12.2016 12:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 декабря 2016, 16:33

      Уася,красаучег...
      может уже и плоть просражал?На крайняк.

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      Рейтинг: +47

      TYSON95 1 декабря 2016, 15:08

      хороший игрок!!!

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 1 декабря 2016, 14:12

      Вполне возможно , что бронзу когда нибудь зацепит.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 декабря 2016, 14:10

      удачи тебе и клубу!!!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 декабря 2016, 14:06

      С учётом трансферной политики Терека когда большинство уходят свободными агентами это победа клуба. Лидеров мало, но они остаются в команде. В Локо по ходу звали, в Спартак было дело, но остался. Может ещё куда. Как-то за Семёновым всё-таки больше охотились, как никак, а игрок сборной. Тут и от игрока многое зависит, не всегда переход идёт на пользу и некоторые это понимают. За Лигу Европы точно поборется, а там посмотрим, почти целый круг впереди.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 декабря 2016, 12:55

      Просто где-то не договорились, где-то не отпустили, где-то еще что-то...исчерпывающий ответ.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 12:52

      Терек отличная команда и сейчас находится наверху турнирной таблицы
      и если судьи не помешают, будет играть в ЕК, и это буде заслуженно. Так,
      что продолжай играть в этой команде, где тебя уважают и доверяют.

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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 1 декабря 2016, 12:40

      Ну, значит так нужен был топ-клубам, что "не очень-то и хотелось"...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 декабря 2016, 12:29

      "От топ клубов", смешно.

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