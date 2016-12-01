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  • Названа причина крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Названа причина крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

1 декабря 2016, 09:29
16

Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья назвал причину крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». По его словам, лайнер разбился из-за недостатка топлива.

Напомним, что самолет разбился 29 ноября. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

«В результате осмотра мы заметили, что у самолета не было топлива. Поэтому нами был инициирован процесс расследования, чтобы выяснить причину нехватки горючего при катастрофе. Согласно международным стандартам, лайнер должен иметь дополнительное количество топлива, которого должно хватить минимум на 30 минут полета. К сожалению, у самолета не было горючего на случай непредвиденных обстоятельств», – заявил он в интервью Lider Web.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (16)
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alexidj
1480574520
жесть...
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Black Giz
1480574699
Распиздяйство не только у нас. (уж извините за грубость).
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firs04
1480574869
Они что, думали крыльями домахать до аэропорта. Идиотизм!!!
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filosof sparty
1480574969
Ну это как так!? Мудозвоны решили сэкономить, а в итоге полсотни жизней…
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ssspartak
1480577643
примерно на следующий день после трагедии, читал в новостях, что за минуты до падения - экипаж каким то образом опустошил топливные баки чтобы при падении не было взрыва и были шансы выжить
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subbotaspartak
1480579269
Неужели какой-то кретин Зажопил бензин? Будет как обычно, правды не скажут И никого не накажут
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алекс88
1480579926
Найдут сейчас левого старичка и всех собак на него спустят...а правду про говносамолеты и что ни хрена контроль не проходят не слова не будет
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Gullit 76
1480580730
Уже странно.Говорят что сливали топливо чтобы не загореться при падении и одновременно расследуют причину отсутствия топлива.
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bolela_16
1480590575
Переплюнули нас...
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Par Mezan
1480629775
Ворьё, жулики и "экономисты" виноваты...Они везде, в любых странах одинаковы. Подонки, однозначно! Душам невинных пассажиров - Царствие Небесное... С ув.
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