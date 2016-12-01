Названа причина крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья назвал причину крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». По его словам, лайнер разбился из-за недостатка топлива.

Напомним, что самолет разбился 29 ноября. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

«В результате осмотра мы заметили, что у самолета не было топлива. Поэтому нами был инициирован процесс расследования, чтобы выяснить причину нехватки горючего при катастрофе. Согласно международным стандартам, лайнер должен иметь дополнительное количество топлива, которого должно хватить минимум на 30 минут полета. К сожалению, у самолета не было горючего на случай непредвиденных обстоятельств», – заявил он в интервью Lider Web.