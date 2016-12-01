Засеев: «Информация об уходе Гончаренко в ЦСКА – это слухи»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев назвал слухами информацию СМИ о том, что Виктор Гончаренко в ближайшее время возглавит ЦСКА.

«Виктор Гончаренко – взрослый человек. Это все слухи, пока никто ничего не знает. Мы читаем прессу, но не придаем этому значения. У нас есть главный тренер, который дает нам установку. Естественно, это было бы нехорошо для нас. Но что делать, это футбол. На нашей игре это никак не сказалось. Что будет потом, одному богу известно», – сказал Засеев.