Кононов: «Может, мое будущее прояснится на днях»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Может, что-то прояснится на днях. Может, через месяц. Не хочу загадывать. Пока мне сложно говорить о том, где я буду работать. Главное, хочу тренировать дальше. Сейчас серьезно задумываюсь над выбором помощников. Я в поиске. Понимаю, что лучше, наверное, приходить в клуб со своей командой.

Недавно был на стажировке в «Челси». Познакомился с методиками Конте. Изучил всю структуру клуба. Посмотрел, как работает их академия. Впечатлило. Она входит в тройку лучших в мире. Наряду с «Барселоной», «Аяксом». Академия «Краснодара»? Она уже где-то рядом», – сказал Кононов.

Напомним, Кононов покинул «Краснодар» в сентябре этого года.