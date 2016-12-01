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Кононов: «Может, мое будущее прояснится на днях»

1 декабря 2016, 00:12
5

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Может, что-то прояснится на днях. Может, через месяц. Не хочу загадывать. Пока мне сложно говорить о том, где я буду работать. Главное, хочу тренировать дальше. Сейчас серьезно задумываюсь над выбором помощников. Я в поиске. Понимаю, что лучше, наверное, приходить в клуб со своей командой.

Недавно был на стажировке в «Челси». Познакомился с методиками Конте. Изучил всю структуру клуба. Посмотрел, как работает их академия. Впечатлило. Она входит в тройку лучших в мире. Наряду с «Барселоной», «Аяксом». Академия «Краснодара»? Она уже где-то рядом», – сказал Кононов.

Напомним, Кононов покинул «Краснодар» в сентябре этого года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег
Комментарии (5)
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Argon
1480545280
Что-то мне подсказывает, что намекает он на переход в ЦСКА. Хотя, было бы лучше Гончаренко в ЦСКА, а Кононова в Уфу. Там ему будет комфортней.
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Диктор
1480563088
Я тоже думаю он о ЦСКА говорит,но с тем составом что есть у них сейчас многого он не добьется.Если только у Гинера хватит терпения и он будет брать тренера на переспективу.
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juvseriy
1480595768
Локомотив думаю
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