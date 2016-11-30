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    Гончаренко: «У меня нет разочарования результатом. Главное, что у нас есть команда»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

    «У меня нет разочарования результатом. Главное, что у нас есть команда. У нас не было обреченности – была уверенность в своих силах. Не повезло в концовке. Может, «Зениту» вернулось за поражение в Краснодаре. В целом не считаю, что мы сильно хуже выглядели на поле соперника. У нас хорошая команда: есть резерв и молодые футболисты.

    Есть ли задача попасть в еврокубки? Мы уже неоднократно отмечали, что у нас стоит задача готовиться к каждому матчу – мы не должны распыляться на такие мысли. Есть ли финансовые возможности усилить состав? Мы можем себе позволить делать трансферы, хотя можем взять и молодого игрока», – сказал Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 декабря 2016, 09:44

      АДЕКВАТНЫЙ ТРЕНЕР.УФА ХОРОШО СЫГРАЛИ.

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 ноября 2016, 23:31

      Команду он точно собрал отличную, а по игре я бы сказал что Уфа выглядела предпочтительней, но на концовку не хватило сил.

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      Рейтинг: +664

      Небесная 30 ноября 2016, 23:10

      играли хорошо

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 30 ноября 2016, 22:32

      хоть и проиграли смотрелись достойно

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