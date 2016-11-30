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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург», «Зенит» взял верх над «Уфой»

    В матче 16-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл «Оренбург» со счетом 2:0. Первый гол был забит с пенальти, и его автором стал Бибрас Натхо, а второй мяч провел вышедший на замену Сергей Игнашевич.

    В другой встрече тура «Зенит» одолел «Уфу» благодаря поздним голам Жулиано и Александра Кокорина.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Вернблум (Набабкин, 83), Тошич (Игнашевич, 65), Чалов (Страндберг, 73).

    Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Нехайчик (Бамба, 85), Андреев, Ефремов (Делькин, 57), Померко, Коронов (Батов, 76), Афонин, Ойеволе.

    Предупреждения: Тошич, 53; Игнашевич, 68 – Померко, 20; Андревв, 59; Андреев, 74.

    Удаление: нет – Андреев, 74.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.

    Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио (Юсупов, 80), Витсель, Жулиано, Мак (Кержаков, 77), Дзюба, Кокорин.

    Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек (Фатай, 84), Засеев, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Карлос, 65).

    Предупреждения: Нету, 44 – Безденежных, 50

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 21:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 1 декабря 2016, 09:41

      Уфа не удержалась,но играла неплохо!

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 30 ноября 2016, 21:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенитище!!!! Это класс!!!! Молодцы!!!!

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Kollljan 30 ноября 2016, 22:02

      Да чувак! Зенит это супер класс, это суперклуб! Только великая команда может обыграть Уфу! А Кокорин это игрочище! Великий! Он просто Бог! Забил и кому! Самой Уфе! Боже это просто благодать какая то снизошла!

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 30 ноября 2016, 21:32

      Уфе удача сегодня не улыбнулась,а играли хорошо.Молодцы !

      3
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      Рейтинг: +8121

      nik55 30 ноября 2016, 21:29

      судьям скажите спасибо

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > nik55 30 ноября 2016, 21:33

      Как же раздоражают всякие педовки ,которые пишут :судья помог ,где он помог ?все заслуженно !!!

      -3
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      Рейтинг: +8121

      nik55 > Apachi Bur 30 ноября 2016, 21:38

      пенальти-игрок был спиной к мячу нету удар локтем 2 желтая и удаление -----очки одень

      1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > nik55 30 ноября 2016, 23:35

      Ты красно белая чикса ,завтра посмотрим как сыграет Спартак и как его будут судить ,я конечно понимаю что это страх))ведь ты боишься ,что Спартак потеряет первое место .

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > nik55 30 ноября 2016, 23:48

      Что с тобой спорить? Ты видишь то чего нет.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 ноября 2016, 21:28

      Отличная команда у Гончаренко
      Зенит с победой!

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      Рейтинг: +103

      Серго24 30 ноября 2016, 21:28

      Чалов это талантище...хоть бы не сглазил...ЦСКА с победой.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Серго24 30 ноября 2016, 22:05

      Да что Чалов. Помню Сашу Павленко в 16 за основу играл и тоже все кричали что талант от бога, наше будущее, а дальше то и ничего так середняк между первой и высшей лигой дрягается. Такчто по молодым лучше ничего не загадывать. Чалов нападающий и пока не забил ничего а шансы ему дают, вот ещё пару матчей не забьёт и сядет обратно, а потом и аренда в Томск какой-нибудь

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Фан666 1 декабря 2016, 11:58

      так футбола нет из за погоды...в лиге чемпионов чалов вообще лучший для меня был...терпения чутка нужно)...про павленко ни чо не могу сказать ...хороший дриблинг удар тоже поставлен+не стандартное мышление...все что нужно для таланта....теперь все зависит от тренера и игрока)

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