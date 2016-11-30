Кононов: «Из-за лимита некоторые в «Краснодаре» точно знали, что я их выпущу»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился размышлениями о том, как лимит на легионеров влияет на конкуренцию.

«Лимит на легионеров убивает конкуренцию. В «Краснодаре» некоторые точно знали, что я их выпущу. И мне некуда было деваться, это очень мешает управлению игрой. А значит, влияет и на результат.

Мы говорим о том, что нужно давать практику своим ребятам. Но если мастерство не заложено в них с юношеских лет, то никакой лимит не поможет. Им может помочь только конкуренция», – сказал Кононов.