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    РФПЛ не станет переносить матч «Ростов» – «Зенит» на февраль

    РФПЛ оставила без удовлетворения просьбу «Зенита» и «Ростова» о переносе матча 17-го тура на вторую часть чемпионата. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

    «Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС.

    В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч», – сказал Прядкин.

    Таким образом, игра «Ростов» – «Зенит» состоится в субботу, 3 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 20:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 декабря 2016, 10:21

      Прядкин слегка даже решил поиздеваться: " Желаю удачи клубам и хорошего зрелища зрителям", надо было добавить : " Вы там держитесь".
      Вот такая у нас власть на всех уровнях, куда не сунься.

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 1 декабря 2016, 08:41

      Зря Зенит не согласился! Да,да.... Зенит и Прядкин мутят опять!!! 100%. Ростов дома не проигрывает в России и все это знают! Думают что сейчас появился шанс (а вдруг они второй состав выставят и мы их как-нибудь с помощью судьи и кучи бабла,заряженных и тому и тому и ..... обыграем, вот мы молодцы будем!). Посмотрим! Но когда Зениту был нужен перенос, нате пожалуйста! А Ростову х.....? Теперь окончательно видно, что в кабинетах нужны только московские и питерский клуб! Жаль! Пока так будет, ничего у нас в России с футболом не изменится! Ростову терпения и удачи! Вперед мужики!!!

      4
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 1 декабря 2016, 02:19

      вообще надо отыграть первый круг осенью, а второй играть весной придумали тоже играть по снегу а летом сидим и ничего не делаем когда поля нормальные стоят

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная 30 ноября 2016, 22:49

      вот гниды, давить их надо

      5
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 30 ноября 2016, 22:45

      КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!КОЗЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +11359

      alp 30 ноября 2016, 22:06

      как всегда - наши чинуши самые гуманные во всем мире - все для людей! уроды ванючие

      7
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 30 ноября 2016, 22:00

      Блин, видимо, мало занесли этой беспристрастной комиссии. Они от Зенита золотых гор ждали, а их прокатили.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 ноября 2016, 21:04

      Когда нужно бомжам или коням, то мнение сопреника даже не учитывают, перенос по умолчанию... С Ростову пора то же бабки по кабинетам разносить ))))

      -1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > ufos73 30 ноября 2016, 21:29

      так зенитосы вроде не против были))

      3
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      Рейтинг: +186

      KROFF > kostjan 58 30 ноября 2016, 21:39

      Это что-бы ни кто не сказал, что они козлы, мол Ростов за рейтинг российских клубов бьется, а вы на встречу не могли пойти. А по факту зеня заранее с Прядкиным согласовал, что-бы просьбу забородили. Я бы после такого м.у.дачества на Зеню основу выставил, а в Голландию сегодняшний дубль отправил. Пусть спартак с зенитом сами очки в копилку России зарабатывают.

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > KROFF 30 ноября 2016, 21:42

      ну наверно ты уж сильно закрутил)))вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > KROFF 30 ноября 2016, 21:49

      тут интрига попроще я думаю.зенитосы играют в ростове.есть шанс не малый что потеряют очки.ищи кому выгодно.а на кубки комиссии наср.ть.

      1
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > KROFF 30 ноября 2016, 21:56

      Зенит набрал более чем в 2 раза больше очков в копилку России,чем 2-е место - ЦСКА.Про остальных и слышать то смешно.
      И да,для особо тупоголовых говорю,что Зенит дал согласие на перенос матча с Ростовом

      0
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      Рейтинг: +11359

      alp > GoldPlayFIFARus9 30 ноября 2016, 22:08

      вряд ли он поймет.. таким надо попроще, чтоб букв было поменьше.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > KROFF 30 ноября 2016, 22:48

      О том, что Зенит был крайне заинтересован в переносе этой игры я не пишу. С такими как вы бесполезно апеллировать к разуму. Одно спрошу - лечиться электричеством не пробовали?

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > KROFF 30 ноября 2016, 22:52

      чё за хрень ты несёшь, недомерок? ты на какой планете живёшь?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 ноября 2016, 20:50

      Ростов представляет Россию в Европе.Где все"патриоты",которые должны защитить команду от чиновников?Получается,лохам вчухивают про патриотизм,но как только дело касается личных интересов, о нём(патриотизме) забывают.Так это просто футбол.А если война?

      3
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 30 ноября 2016, 20:36

      Что вам там пусто было в РФС-е!!!!

      2
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