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Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча

30 ноября 2016, 16:41
25

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча за удар хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России. Напомним, что 28-летний россиянин получил перелом носа.

«Мы рассмотрели удар локтем Юрия Газинского Хави Гарсией. К нам пришло письмо от «Краснодара», в котором клуб просил рассмотреть данный эпизод. Судья Николаев сказал, что не видел данный эпизод и не может его оценить. Инспектор матча сказал, что Хави Гарсия умышленно ударил Газинского, а судьи этот эпизод не увидели и не оценили. Комиссия признала, что Гарсию нужно было удалять, но что Гарсия не применял силу чрезмерно. На заседании присутствовали представитель «Зенита» и судья Николаев. Гарсия прислал письмо, в котором заявил, что не применял чрезмерной силы и ударил Газинского случайно. Он принес свои извинения Газинскому только через КДК, лично он не извинялся. Также мы изучили медицинские документы: лист о нетрудоспособности Газинского и акт о несчастном случае на производстве. Характер повреждения – закрытый перелом костей носа. Есть заключение врача, который внес запись в протокол матча.

Учитывая все факты, мы приняли решение дисквалифицировать Хави Гарсию на три матча чемпионата России, из которых два матча являются безусловно спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах РФПЛ. Еще один матч является условной спортивной санкцией до конца сезона-2016/17. Если Газинский не сможет играть или тренироваться в течение 15 дней с момента матча «Краснодар» — «Зенит», то Хави Гарсия будет дисквалифицирован на шесть матчей», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Хави Гарсия Газинский Юрий
Комментарии (25)
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Arkenosabl
1480513674
Че то как-то маловато...
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Krasnodar 123
1480513945
Еще один отделался легким испугом! А судья Николаев видно стар глазами, как мартышка из басни дедушки КРЫЛОВА!
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oyabun
1480514177
Подслеповатые какие то у нас судьи пошли. И за что им за 90 мин на поле по 90т. платят?
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Asbjorn
1480515379
Маловато будет
Ответить
Михас007
1480515693
надо на пять
Ответить
mdu86
1480520323
Бомбардир, вы опять в своём репертуаре! Исправьте заголовок, его дисквалифицировали на 3 матча, а не на 2!!! Сколько можно детские ошибки допускать?! Берите меня уже на работу
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mik1954
1480520825
Хорошо, Хави если конечно его действие носило умышленный характер заслужил дисквалификации, тогда к КДКе вопрос, а почему не дисквалифицируют Верндбума, калечащего футболистов в каждом матче или например гопника Глушакова, кроящего арбитров матом вдоль и поперек в каждом матче... Да потому, что они из Морквы, месте жительства членов этой самой КДКи беспредельной. Правильно когда то Радимов назвал их тупорылыми, наглыми ублюдками....
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людмила малетина
1480524288
Газинский получил по делом-за свою игру в этом матче-КДК позорное
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babenko1977
1480525109
точно мало
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Boozman
1480526451
В кои то веки. Давно пора. Постоянно грязно играет
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