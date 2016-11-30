Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча за удар хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России. Напомним, что 28-летний россиянин получил перелом носа.

«Мы рассмотрели удар локтем Юрия Газинского Хави Гарсией. К нам пришло письмо от «Краснодара», в котором клуб просил рассмотреть данный эпизод. Судья Николаев сказал, что не видел данный эпизод и не может его оценить. Инспектор матча сказал, что Хави Гарсия умышленно ударил Газинского, а судьи этот эпизод не увидели и не оценили. Комиссия признала, что Гарсию нужно было удалять, но что Гарсия не применял силу чрезмерно. На заседании присутствовали представитель «Зенита» и судья Николаев. Гарсия прислал письмо, в котором заявил, что не применял чрезмерной силы и ударил Газинского случайно. Он принес свои извинения Газинскому только через КДК, лично он не извинялся. Также мы изучили медицинские документы: лист о нетрудоспособности Газинского и акт о несчастном случае на производстве. Характер повреждения – закрытый перелом костей носа. Есть заключение врача, который внес запись в протокол матча.

Учитывая все факты, мы приняли решение дисквалифицировать Хави Гарсию на три матча чемпионата России, из которых два матча являются безусловно спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах РФПЛ. Еще один матч является условной спортивной санкцией до конца сезона-2016/17. Если Газинский не сможет играть или тренироваться в течение 15 дней с момента матча «Краснодар» — «Зенит», то Хави Гарсия будет дисквалифицирован на шесть матчей», – заявил Григорьянц.