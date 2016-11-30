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    Вернблум дисквалифицирован на один матч за удар Санчеса

    КДК РФС дисквалифицировал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на один матч за удар локтем защитника «Рубина» Серхио Санчеса в матче 15-го тура чемпионата России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

    «Мы рассмотрели инцидент с участием игрока ЦСКА Понтуса Вернблума и игроком «Рубина» Серхио Санчеса. Мы возбудили дело после рапорта судьи Александра Егорова, который сказал, что не видел эпизод, но если бы видел, то применил бы красную карточку. Инспектор матча написал в рапорте, что Вернблум специально ударил соперника. На заседание были приглашены Александр Егоров и сам Вернблум. КДК направил запрос в контрольно-квалификационную комиссию для дачи заключения по данному вопросу.

    Комиссия постановила признать ошибочным решение судьи Егорова. Вернблум прислал объяснение, что он извинился перед Санчесом на поле и извинился за этот эпизод перед комиссией. Основываясь на докладе и заявление игрока КДК принял решение дисквалифицировать Вернблума на один матч 17-го тура РФПЛ», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 16:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +520

      Boozman 30 ноября 2016, 20:21

      Всё по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 ноября 2016, 18:07

      Кабинетные... Что бомжи, что кони.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2739

      a_who 30 ноября 2016, 17:43

      Фактически прощен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 30 ноября 2016, 16:53

      Чего стоят извинения убийцы?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 16:34

      маловато будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 30 ноября 2016, 16:33

      Отделался легким испугом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 16:27

      По-божески обошлись... Эпизод очень неприятный. И это при том, что Вернблум хоть игрок и очень неуступчивый и жёсткий, но не грубый. Играл не на своей позиции почти весь матч, перенервничал. Никак иначе его поступок объяснить не могу.

      4
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > cska-62 30 ноября 2016, 16:58

      я все понимаю !перенервничал! думаю один матч нормальное наказание! но вод в голове не укладывается они ведь профессионалы ! и должны свои эмоции держать при себе ! это не только к Вернблуму относится! есть еще Гарсия из Зенита и пол команды костоломов из Ростова да и в Спартаке такие есть !!! вообщем жаль что такие инциденты имеют право на жизнь в Футболе!!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > serega86ru 30 ноября 2016, 17:22

      Гарсия и до "Зенита" играл грязновато... И в Испании, и в Португалии, и в Англии... Просто беду с Гацканом признают даже ростовчане... Опытный полузащитник, а такое может отчудить! А вот за Вернблумом никогда прежде грубости не замечалось. Остаётся надеяться, что это первый и последний из ряда вон выходящий эпизод! Да и КДК будет теперь за ним следить. В случае чего - накажут уже не по-божески...

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