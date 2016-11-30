Семин: «Переход Самедова в «Спартак»? Это его право»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о важности предстоящего матча 16-го тура чемпионата России с «Томью», а также сообщил, что намерен обсудить с Александром Самедовым его возможный уход в «Спартак».

– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы. Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.

– Самедов может уйти из «Локомотива»?

– Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады.