Семин: «Переход Самедова в «Спартак»? Это его право»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о важности предстоящего матча 16-го тура чемпионата России с «Томью», а также сообщил, что намерен обсудить с Александром Самедовым его возможный уход в «Спартак».
– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы. Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.
– Самедов может уйти из «Локомотива»?
– Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады.
Источник: «Спорт-Экспресс»