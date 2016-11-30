Фернандеш: «Игра с «Томью»? Погода одинаковая для обеих команд»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура чемпионата России против «Томи». Напомним, встреча состоится в четверг и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Что чувствуете на поле, когда приходится играть при такой температуре?

– Погода одинаковая для обеих команд. Поле и мяч тоже. Надо концентрироваться на том, чтобы показать хорошую игру, а не на том, какая погода.

– Ваши ожидания от предстоящей игры и что скажете о сопернике?

– Прежде всего, мы хотим победить, но я не считаю, что завтра будет легко. Игра сложится трудно. Нам надо показать, что мы исправили ошибки предыдущих встреч. Если это получится, победа будет за нами.