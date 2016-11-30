Слуцкий может продолжить карьеру в «Витессе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть столичный клуб после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Приоритетным местом продолжения тренерской деятельности Слуцкий видит один из зарубежных клубов.

Наиболее вероятным местом трудоустройства российского специалиста является голландский «Витесс». Напомним, что его владельцем является российский бизнесмен Александр Чигиринский. После 14-ти туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает в турнирной таблице восьмое место.