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Слуцкий может продолжить карьеру в «Витессе»

30 ноября 2016, 08:54
21

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть столичный клуб после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Приоритетным местом продолжения тренерской деятельности Слуцкий видит один из зарубежных клубов.

Наиболее вероятным местом трудоустройства российского специалиста является голландский «Витесс». Напомним, что его владельцем является российский бизнесмен Александр Чигиринский. После 14-ти туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает в турнирной таблице восьмое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ЦСКА Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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айор балдёжник
1480486587
Скатертью дорога
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cska-62
1480488683
Хоть в "Барселону"! Но без возврата!!!
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Томь вперёд
1480488809
Давно пора, но вариант не лучший...
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vladimir-7
1480489340
Нужно подумать и переговорить с руководством ЦСКА.
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Misha78
1480490306
Шикарное продолжение карьеры.
Ответить
nemolod
1480490572
ЛВС давно нужно было сменить клуб-другие тренеры каждые два-три года команды меняют ,а тут уже целых шесть лет на одном месте,а любому тренеру нужны перемены,иначе он перестает развиваться!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1480495327
Сбитый летчик.
Ответить
ufos73
1480497715
Леня и Голландский футбол? Не смешно!
Ответить
Амба Нагорск
1480497944
Правильно делает, что уходит. Давно пора. Нельзя работать в таких условиях, когда тебе не могут купить даже самого дешевого негра.
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Dgad
1480503321
Как болельщику ЦСКА очень жаль что сейчас наступил период в жизни клуба когда приходится делать шаг назад. И при смене курса как правило меняется и тренер. Слуцкий уже выжил максимум из того материала что у него был, а на другой, который соответствует его амбициям денег нет. Спасибо за все Леонид Викторович, для меня вы самый лучший отечественный специалист, удачи в новом ветке вашей карьеры, надеюсь что в европе( а он там будет 100%) все у вас сложится удачно.
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