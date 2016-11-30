Василий Березуцкий: «Спартак» находится на первой строчке заслуженно»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признал заслуженное положение «Спартака», который лидирует после первого круга в российской Премьер-лиге.

«На данный момент «Спартак» находится на первой строчке заслуженно. Они играют сбалансированнее остальных и без провалов. Но в дальнейшем произойти может все что угодно. Все-таки в этой команде не так много людей, которые когда-либо лидировали. И оказавшись на первом месте, ребята могут запаниковать. Тот, кто во главе таблицы всегда испытывает серьезное давление. Но именно сейчас, как я уже сказал, «Спартак» занимает свое место.

Помню свои ощущения, когда ЦСКА становился чемпионом в первый и второй раз – было очень непросто справляться с давлением. А как-то шли четвертыми, третьими, потом вторыми. И в последнем туре завоевали золото – это гораздо проще, чем все время лидировать», – считает игрок.

После 15-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков. Отставание ЦСКА, идущего на четвертой позиции, составляет 11 очков.