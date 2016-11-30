Озил и Ди Мария намерены вернуться в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек «Арсенала» Месут Озил, выступавшие ранее за «Реал», сожалеют об уходе из клуба и предложили ему свои услуги.

Сообщается, что Ди Мария несчастлив в стане парижан, так как не смог набрать ту форму, в которой был при Карло Анчелотти в мадридском клубе. Также футболист не может привыкнуть к стилю игры «ПСЖ».

Озил ведет переговоры по продлению контракта с «Арсеналом», однако есть вероятность возвращения немца в Испанию. Контракт игрока истекает в 2018 году. Флорентино Перес и руководство «Реала» следят за ситуацией. В «Реале» считают, что Озил и Ди Мария усилят любой клуб.