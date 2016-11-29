Эмери считает, что «ПСЖ» учится играть без Ибрагимовича

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что клуб перестраивается после ухода Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, усилением команды займутся боссы парижан.

«Когда я приехал в Париж, мне очень много рассказывали о Златане Ибрагимовиче. Это нормально, ведь он был одним из лучших игроков в истории клуба. Я думаю, что сейчас мы учимся играть без него. Кавани много забивает и ярко показывает себя, когда чувствует уверенность в своих силах. Идея клуба в том, чтобы расти шаг за шагом. Моя задача – работать с командой, а над приобретениями и возможном усилении будут работать боссы клуба», – сказал Эмери.

После 14-ти туров Лиги 1 «ПСЖ» находится на третьем месте в турнирной таблице.