Журналист: Шестым выжившим в авиакатастрофе в Колумбии может быть еще один игрок «Шапекоэнсе»

Как сообщает аргентинский журналист Марсело Бонелли, шестым человеком, который выжил при падении самолета с «Шапекоэнсе» на борту, может быть еще один игрок бразильской команды. Речь идет о защитнике Элио Нето. Эту же информацию подтверждает колумбийская радиостанция Radio Caracol.

Ранее генерал, возглавляющий поисковую операцию, сообщил, что в результате катастрофы в живых осталось шесть человек, включая троих футболистов, массажиста, журналиста и стюардессу. Позже один из представителей СМИ Бразилии распространил данные, что спастись удалось лишь пятерым.