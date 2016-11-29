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    В катастрофе наряду с тремя игроками «Шапекоэнсе» выжили стюардесса, массажист и журналист

    Помимо трех игроков «Шапекоэнсе» (защитника Алана Рушела, а также голкиперов Маркоса Данило и Джексона Фольмана) после крушения самолета в живых остались одна из стюардесс, сопровождавший команду журналист Рафаэл Хензел, а также массажист, сообщил в эфире 360 Radio Colombia генерал Хосе Асеведо Осса, возглавляющий поисковую операцию. Также он подчеркнул, что всего в авиакатастрофе погибли 75 человек. В настоящее время ввиду плохих погодных условий операция приостановлена.

    Напомним, лайнер, на борту которого находился 81 человек, включая девять членов экипажа, разбился вблизи аэропорта Медельина, куда «Шапекоэнсе» направлялся на финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ».

    Крушение самолета с бразильской командой. Главное

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 ноября 2016, 13:25

      Ужас... Ещё вчера мы делали ставки на эту команду в конкурсе прогнозов, а сегодня её уже нет в живых.... Соболезную родным и близким

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 ноября 2016, 12:36

      В рубашке родились..здоровья всем

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