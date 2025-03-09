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  • Быстров посоветовал «Зениту» сильно не штрафовать Вендела: «Может обидеться, будет еще хуже»

Быстров посоветовал «Зениту» сильно не штрафовать Вендела: «Может обидеться, будет еще хуже»

9 марта 2025, 16:31
4

Бывший зенитовец Владимир Быстров дал совет клубу, как поступить с полузащитником Венделом после инцидента в Воронеже.

  • Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Теперь Вендела крупно оштрафуют?

– Не думаю, что крупно. Он может обидеться, тогда будет еще хуже... Но, конечно, какие-то санкции к нему, скорее всего, применят.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Быстров Владимир Вендел
Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1741527384
Не кормит Зенит Володьку похоже…
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алдан2014
1741529865
Уж как доставалось быстрову от болельщиков... Но Володька факи не показывал. А забивал голы. Достаточно вспомнить возвращение в Питер. А это Вендел..тут дело в неуважении к команде и к стране в целом наверное. На дураков,то зачем обижаться?
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Спартачище
1741532973
Потешный болотный клупчик продолжает смешить страну Так зависеть от одного уголька игруна и бояться играть без него... Посмешище
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Каратель помойников
1741533918
Премию выпишите,а то вендель начнет жопу показывать
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