Быстров посоветовал «Зениту» сильно не штрафовать Вендела: «Может обидеться, будет еще хуже»

Бывший зенитовец Владимир Быстров дал совет клубу, как поступить с полузащитником Венделом после инцидента в Воронеже.

Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Теперь Вендела крупно оштрафуют?

– Не думаю, что крупно. Он может обидеться, тогда будет еще хуже... Но, конечно, какие-то санкции к нему, скорее всего, применят.