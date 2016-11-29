В катастрофе наряду с тремя игроками «Шапекоэнсе» выжили стюардесса, массажист и журналист

Помимо трех игроков «Шапекоэнсе» (защитника Алана Рушела, а также голкиперов Маркоса Данило и Джексона Фольмана) после крушения самолета в живых остались одна из стюардесс, сопровождавший команду журналист Рафаэл Хензел, а также массажист, сообщил в эфире 360 Radio Colombia генерал Хосе Асеведо Осса, возглавляющий поисковую операцию. Также он подчеркнул, что всего в авиакатастрофе погибли 75 человек. В настоящее время ввиду плохих погодных условий операция приостановлена.

Напомним, лайнер, на борту которого находился 81 человек, включая девять членов экипажа, разбился вблизи аэропорта Медельина, куда «Шапекоэнсе» направлялся на финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ».

Крушение самолета с бразильской командой. Главное