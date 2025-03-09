Калинин из «Факела» – о жесте Вендела: «Зачем вестись на провокации?»

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал удаление зенитовца Вендела в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Я не видел, что там произошло. Понятно, что болельщики могут провоцировать футболистов, но зачем на это поддаваться?

Это его дело, но это неправильно. Мы профессионалы, вестись на провокации не стоит», – сказал Калинин.