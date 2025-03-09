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  • Калинин из «Факела» – о жесте Вендела: «Зачем вестись на провокации?»

Калинин из «Факела» – о жесте Вендела: «Зачем вестись на провокации?»

Сегодня, 15:53
7

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал удаление зенитовца Вендела в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

  • Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Я не видел, что там произошло. Понятно, что болельщики могут провоцировать футболистов, но зачем на это поддаваться?

Это его дело, но это неправильно. Мы профессионалы, вестись на провокации не стоит», – сказал Калинин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Калинин Игорь Вендел
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Комментарии (7)
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raritet
1741527085
Зачем лицемерить. Представь себе Калинин, что тебя унижают на улице . Ты что , будешь вызывать полицию, составлять акт или убежишь???
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FCSpartakM
1741529212
Ну Калинину виднее, ему позвонки крутили, а он и никак не среагировал
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Январь 59
1741531021
Как по мне , так из мухи сделали слона. Болельщики Факела оскорбили Вендела, Вендел не кинулся в драку, не кричал матом, прикрывая локтем , показал средний пальчик. Ну и что?
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Ловкий Бубен
1741531928
Это эмоции мой дорогой, к сожалению они бывают сильнее
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