Червиченко: «Может, Вендел показал палец, которым в носу ковырялся»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с Венделом в Воронеже.

Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Бразильцев не очень сложно раздраконить. Не понимаю одного – люди же знают, что везде камеры и всe видно. Почему себя так повeл Вендел, ещe и перед таким матчем? Довольно-таки странно. Перед матчем со «Спартаком» Венделу точно не стоило получать красную карточку.

С другой стороны, а где перечень жестов, которые можно показывать и нельзя показывать? Если мы с лексической точки зрения понимаем, что у нас является оскорблением и матом, то с другой точки зрения – какой жест? Может, Вендел показал палец, которым он в носу ковырялся (смеeтся)?

Было бы хорошо, если наши умники, которые очень быстро всех игроков лишают права выходить на поле, опубликовали, что можно показывать на поле, а что нет. Я помню Эммануэля Эменике, который показал жест в матче «Зенит» – «Спартак». Непонятно, то ли он леща показывал, то ли рыбу, то ли то, что мы все поняли. Вендел же не вытащил руку наверх и не сунул к морде кому это было адресовано. Он так аккуратненько, исподтишка под мышкой показал (смеeтся)!

Я к этому отношусь философски. Для меня футбол – шоу, которое должно радовать людей. Чем больше перчика, острых моментов, тем интереснее и забавнее. Но понятно, что Вендел команду подвeл», – сказал Червиченко.