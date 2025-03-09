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  • Червиченко: «Может, Вендел показал палец, которым в носу ковырялся»

Червиченко: «Может, Вендел показал палец, которым в носу ковырялся»

Сегодня, 14:39
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с Венделом в Воронеже.

  • Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Бразильцев не очень сложно раздраконить. Не понимаю одного – люди же знают, что везде камеры и всe видно. Почему себя так повeл Вендел, ещe и перед таким матчем? Довольно-таки странно. Перед матчем со «Спартаком» Венделу точно не стоило получать красную карточку.

С другой стороны, а где перечень жестов, которые можно показывать и нельзя показывать? Если мы с лексической точки зрения понимаем, что у нас является оскорблением и матом, то с другой точки зрения – какой жест? Может, Вендел показал палец, которым он в носу ковырялся (смеeтся)?

Было бы хорошо, если наши умники, которые очень быстро всех игроков лишают права выходить на поле, опубликовали, что можно показывать на поле, а что нет. Я помню Эммануэля Эменике, который показал жест в матче «Зенит»«Спартак». Непонятно, то ли он леща показывал, то ли рыбу, то ли то, что мы все поняли. Вендел же не вытащил руку наверх и не сунул к морде кому это было адресовано. Он так аккуратненько, исподтишка под мышкой показал (смеeтся)!

Я к этому отношусь философски. Для меня футбол – шоу, которое должно радовать людей. Чем больше перчика, острых моментов, тем интереснее и забавнее. Но понятно, что Вендел команду подвeл», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел Червиченко Андрей
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Комментарии (5)
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мАсквобадгуно
1741521377
Лично для меня, теперь болельщики Факела петухи. После вчерашней игры, пусть попой в тазик, с холодной водой сядут.
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АЛЕКС 58
1741521692
В жопе он ковырялся
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andr45
1741522192
А вот советы этой мрази, как играть против «Спартака»: ЧЕРВИЧЕНКО «Если кого-то надо «зачехлить», есть масса способов.  Просишь игроков своей команды организовать стычку – и по красной карточке. И Барко поехал на четыре матча отдыхать. Потом растренированный вышел. Потом так же ловишь Угальде, этих горячих парней» Уверен, что так и будет)))
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Спартачище
1741522527
Какие жалкие фонады у болотного клупчика Мало того что их горстка на всю страну, так еще и все как один имбецилы
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