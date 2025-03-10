Орлов прокомментировал скандал с Венделом

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о скандале с зенитовцем Венделом в Воронеже.

На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

Венделу грозит дисквалификация от 2 матчей.

«Удаление Вендела. Знаете, здесь применима такая фраза: «Понять можно, но оправдать – нельзя». Ну существуют же правила... Вендел не имел права показывать такой жест. Все равно его нужно наказать.

Мне кажется, справедливее всего было бы дисквалифицировать бразильца по схеме – 1+1. То есть, игру со «Спартаком», по идее, он должен пропустить. А вторая единичка – условная дисквалификация», – сказал Орлов.