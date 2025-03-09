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  • «Зенит» планирует отменить удаление Вендела в Воронеже и сделать виноватыми в инциденте судей

«Зенит» планирует отменить удаление Вендела в Воронеже и сделать виноватыми в инциденте судей

Сегодня, 13:14
39

«Зенит» не согласен с красной карточкой Венделу в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2). В Петербурге считают, что она вызвана провокацией.

Юридическая служба «Зенита» готовит обращение в КДК с просьбой отменить красную Венделу.

«Зенит» будет пытаться доказать, что в инциденте с неприличным жестом игрока виновата судейская бригада. Она должна была прервать матч, услышав расистские проявления с трибун. В таком случае наказуемой реакции Вендела не было бы.

  • Следующий соперник «Зенита» в РПЛ – «Спартак» (16 марта).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел Мешков Виталий
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Комментарии (39)
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Krics
1741519031
Кто-то кричал в свое время "у нас нет черного цвета",ихмо.
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шахта Заполярная
1741519188
Зинка, обратись в спортлото оно тебе поможет
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мАсквобадгуно
1741519839
Не фига себе, такое ощущение, что это тарасовская ветка.
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aaaaahhhh
1741520497
раз есть факт расизма, то надо вычислять конкретного человека проявившего этот самый расизм,а то опять клуб виноват, а ушлепок как ни в чем не бывало придет на следующую игру. но это не дает право всяким Венделам вести себя подомным образом. за пальчик тоже надо отвечать:)))
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aaaaahhhh
1741520619
для меня теперь Зенит -"секта пальчика Вендела" :))))
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BuenosArgentina
1741521299
Тарасоффка размечталась , хотят победить …
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АЛЕКС 58
1741521400
Да всё правильно! И сельдерей и вся Россия не говорят по обезьянни...И обезьяна не знает русского языка,она только евро или долары знает. Может мартышка в любви признавалась,а её жесты не поняли. Фигня,Дюков с Медведевым всё рассудят,по подсказке Мюллера
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АЛЕКС 58
1741521574
Газпром позор России,а зеня позор мирового футбола
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Спартачище
1741521978
Жалкий болотный клуп - паразитический нарост на тебе рос футбола Если игратьт по единым для всех правилам этот дутый шампиньон быстро окажется в пердиве - в своей естественной среде обитания
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...короче
1741522002
...если, Вендела отмажут и неважно, каким способом, то это уже будет фак Миллера всему российскому футболу, каждому клубу и каждому болельщику в частности...
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