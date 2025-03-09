«Зенит» планирует отменить удаление Вендела в Воронеже и сделать виноватыми в инциденте судей

«Зенит» не согласен с красной карточкой Венделу в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2). В Петербурге считают, что она вызвана провокацией.

Юридическая служба «Зенита» готовит обращение в КДК с просьбой отменить красную Венделу.

«Зенит» будет пытаться доказать, что в инциденте с неприличным жестом игрока виновата судейская бригада. Она должна была прервать матч, услышав расистские проявления с трибун. В таком случае наказуемой реакции Вендела не было бы.