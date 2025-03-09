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  • Стрепетов: «Фанаты «Спартака» аплодируют решению удалить Вендела»

Стрепетов: «Фанаты «Спартака» аплодируют решению удалить Вендела»

Сегодня, 12:50
3

Бывший зенитовец Алексей Стрепетов прокомментировал скандальный эпизод во время матча 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2).

  • Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Мне кажется, этот жест Вендела, за который он получил красную карточку, не видел ни один болельщик, ни один игрок – только VAR. И это удаление – лодка дегтя во всей игре. И это, конечно, большая потеря перед матчем со «Спартаком». Думаю, болельщики красно-белых аплодируют судейской бригаде и VAR за эту красную карточку. Кому он так что показал? Кто это видел?

– В трансляции все хорошо видно…

– Да я видел. Но на этом сакцентировали внимание комментаторы. И обсуждали, что показал Вендел. Ну хорошо, пусть «Зенит» приедет в Москву без Вендела, если вы так хотите. Ну и надо отметить, что от игроков «Факела» и с трибун было много провокаций, на это бы надо обратить внимание.

– А может быть, Венделу стоить обратить внимание на свои эмоции?

– Вопрос-то в другом – он делал это с улыбкой, на эмоциях. Конечно, это непростительно, зная, что на каждом углу стоит камера, что везде ВАР. Но, повторюсь, кому и что он показал? Он сам, наверное, не знает. Тот жест был обращен ни к трибунам, ни к игрокам, не к судьбе – он был обращен в пространство. Конечно, это недопустимо.

Но он сделал это, не подумав. И когда ему показали красную, он и не понял, что сделал. И подвел «Зенит» перед решающей игрой в Москве. И самое страшное – мы не знаем, сколько игр дисквалификации ему дадут за этот жест. Зная наш КДК, можно ожидать всего.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Вендел
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Комментарии (3)
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shahor
1741515135
Почему то названы поклонники только одной команды.Я,например,тоже разделяю,что Вендел вполне заслуженно получил красную карточку.И три-четыре матча должен отдохнуть от происков расистов.
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FWSPM
1741517428
Он это специально сделал. Хотел показать все что он думает о своей бывшей кормушке
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Литейный 4 (returned)
1741518399
Спартак любит аплодировать судьям. Не зря он второй год лидер по их лояльности. Гыгыгы
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