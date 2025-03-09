Стрепетов: «Фанаты «Спартака» аплодируют решению удалить Вендела»

Бывший зенитовец Алексей Стрепетов прокомментировал скандальный эпизод во время матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Мне кажется, этот жест Вендела, за который он получил красную карточку, не видел ни один болельщик, ни один игрок – только VAR. И это удаление – лодка дегтя во всей игре. И это, конечно, большая потеря перед матчем со «Спартаком». Думаю, болельщики красно-белых аплодируют судейской бригаде и VAR за эту красную карточку. Кому он так что показал? Кто это видел?

– В трансляции все хорошо видно…

– Да я видел. Но на этом сакцентировали внимание комментаторы. И обсуждали, что показал Вендел. Ну хорошо, пусть «Зенит» приедет в Москву без Вендела, если вы так хотите. Ну и надо отметить, что от игроков «Факела» и с трибун было много провокаций, на это бы надо обратить внимание.

– А может быть, Венделу стоить обратить внимание на свои эмоции?

– Вопрос-то в другом – он делал это с улыбкой, на эмоциях. Конечно, это непростительно, зная, что на каждом углу стоит камера, что везде ВАР. Но, повторюсь, кому и что он показал? Он сам, наверное, не знает. Тот жест был обращен ни к трибунам, ни к игрокам, не к судьбе – он был обращен в пространство. Конечно, это недопустимо.

Но он сделал это, не подумав. И когда ему показали красную, он и не понял, что сделал. И подвел «Зенит» перед решающей игрой в Москве. И самое страшное – мы не знаем, сколько игр дисквалификации ему дадут за этот жест. Зная наш КДК, можно ожидать всего.