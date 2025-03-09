Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал зимнее назначение на пост.

«Для меня это нормально, что я стал первым бразильцем в России на таком посту. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов.

Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным талантам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским», – сказал Ари.