Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал зимнее назначение на пост.
«Для меня это нормально, что я стал первым бразильцем в России на таком посту. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов.
Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным талантам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским», – сказал Ари.
- Ари играл в России за «Спартак», «Краснодар», «Локо».
- С последним форвард становился чемпионом России.
- Ари содержит в родной Бразилии клуб «Атлетико Сеаренсе».
Источник: «Чемпионат»