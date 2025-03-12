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  • Орлов призвал фанатов «Зенита» не паниковать: «У «Зенита» достаточно ресурсов сыграть со «Спартаком» и без Вендела»

Орлов призвал фанатов «Зенита» не паниковать: «У «Зенита» достаточно ресурсов сыграть со «Спартаком» и без Вендела»

Сегодня, 11:01
4

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о скандале с зенитовцем Венделом в Воронеже.

  • На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • Венделу грозит дисквалификация от 2 матчей.

«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть. Вендел подвeл команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: «Я не буду больше играть».

Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент. Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан.

Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», – сказал Орлов.

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Источник: телеграм-канал «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Вендел Орлов Геннадий
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Комментарии (4)
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andr45
1741767810
Пока что есть одно внятное свидетельство таджика Махмаднаима Махмадкаримзаде  Шарифи, находившегося на трибуне в Воронеже и фиксировавшего все факты. «Что странно, этот неприятный момент произошeл перед важнейшим матчем против «Спартака». Это могло быть не случайно, а сделано по указке. Мы знаем, какие происходят баталии между «Зенитом» и «Спартаком» на всю страну. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч.» К сожалению все аудио и видеозаписи утеряны по вине спартаковских фанатов(
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oyabun
1741768324
Только не надо ссылаться на лозунги ФИФА и УЕФА, которые по политическим мотивам отстранили нас от международного футбола. Они себя дискредитировали.
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Айболид
1741769175
Во у "загаражного" бомбит то )))))))))))))))) Расстрочился болезный .
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