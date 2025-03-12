Орлов призвал фанатов «Зенита» не паниковать: «У «Зенита» достаточно ресурсов сыграть со «Спартаком» и без Вендела»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о скандале с зенитовцем Венделом в Воронеже.

На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

Венделу грозит дисквалификация от 2 матчей.

«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть. Вендел подвeл команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: «Я не буду больше играть».

Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент. Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан.

Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», – сказал Орлов.