Бышовец: «Хави Гарсии нужно было давать красную карточку за эпизод с Газинским»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его словам, полузащитник гостей Хави Гарсия заслуживал удаления в этой встрече.

«Игра была близка к ничейному результату, но гол «Зенита» в концовке лишь дополнительно мобилизовал «Краснодар», который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены. При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку.

Что касается двух голов «Краснодара» – после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы «Краснодара», особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила – тем, что играла до последнего свистка», – сказал Бышовец.