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  • Бышовец: «Хави Гарсии нужно было давать красную карточку за эпизод с Газинским»

Бышовец: «Хави Гарсии нужно было давать красную карточку за эпизод с Газинским»

29 ноября 2016, 08:21
9

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его словам, полузащитник гостей Хави Гарсия заслуживал удаления в этой встрече.

«Игра была близка к ничейному результату, но гол «Зенита» в концовке лишь дополнительно мобилизовал «Краснодар», который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены. При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку.

Что касается двух голов «Краснодара» – после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы «Краснодара», особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила – тем, что играла до последнего свистка», – сказал Бышовец.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Хави Гарсия Бышовец Анатолий
Комментарии (9)
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yudinvitalik
1480397236
Полностью согласен!!!
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ViktorMG
1480397857
К том же это было в штрафной.
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mik1954
1480399016
А о том, что второй был забит из вне игры молчок ?
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yorgenbarenz
1480400826
Этому Гарсия надо было в подтрибунном помещении навалять за гнусную подлость.Абсолютное чмо по игре,но корчит из себя звезду.
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Клим Чугункин.
1480401099
Газпём всё оплатил,так что никаких удалений.
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vladimir-7
1480401545
Нужно было не жалеть Х. Гарсии, а показать ему красную карточку, удалить и назначить 11-ти метровый удар в ворота Зенита, т.к. нарушение было в штрафной. Теперь КДК должен его дисквалифицировать игр на 6.
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Garrincha58
1480401607
Вернблум в матче с Рубином сыграл локтем точно также и даже желтую не получил и никто про это даже слово не вякнул а тут расхрюкались и заржались всякие московские твари
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С-Пб on-line
1480402183
На счёт торбинского ничего не хочешь сказать?! Молчал бы уже
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Каратель помойников
1480411843
быки молодцы,зину знатно натянули!!! браво!!!
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