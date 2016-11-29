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    Отец Месси провел встречу со спортивным директором «ПСЖ» Клюйвертом

    «ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Как утверждает RTL, бывший форвард каталонцев Патрик Клюйверт, ныне являющийся спортивным директором парижан, провел встречу с Хорхе Месси, отцом 29-летнего аргентинца, на которой обговорил возможность трансфера пятикратного обладателя «Золотого мяча» во французский клуб следующим летом.

    Ранее сообщалось, что Месси не хочет продлевать контракт с «Барселоной», истекающий в 2018 году. Рыночная стоимость игрока составляет 120 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 06:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      skinshow 30 ноября 2016, 00:01

      та хватит чушь писать!!!!!!! какое псж?????
      никуда он ещё лет 5 не уйдёт.
      смысла нет

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 ноября 2016, 09:41

      Если состоится, явно будет абсолютный реккорд. Лямов за 200 скорее всего!

      0
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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 29 ноября 2016, 09:18

      Если вдруг он уйдет, то пусть в АПЛ. Так хочется посмотреть его там. А Лига 1 не его уровень, да и не старый он.

      0
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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 29 ноября 2016, 08:18

      Зенит подсуетится

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 29 ноября 2016, 07:04

      Зачем в ПСЖ?

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