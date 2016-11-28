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  • Бубнов считает, что драка Дзюбы и Лодыгина – это ЧП для «Зенита»

Бубнов считает, что драка Дзюбы и Лодыгина – это ЧП для «Зенита»

28 ноября 2016, 20:12
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал конфликт между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и голкипером команды Юрием Лодыгиным. Ранее сообщалось, что футболисты повздорили после игры 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Ошибки в матче не являются поводом для рукоприкладства и оскорблений. У них есть контракты и, думаю, что такие моменты там прописаны. Такой случай в команде является ЧП. Можно по-разному относиться к тому или иному человеку, может, существует просто человеческая неприязнь. Но с профессиональной точки зрения требуется уважительное отношение к одноклубникам. За такие вещи клуб может серьезно наказать. Надо понимать, что такие ситуации происходят на фоне эмоций. Иногда из-за высокой конкуренции в команде напарник воспринимается, как личный соперник», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Лодыгин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (18)
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Клим Чугункин.
1480353459
Никакой ЧиПы нет,просто попетушились.
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acer2003
1480353577
Пора определиться уже, был ли "мальчик"?...
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APchelov
1480354473
Лично меня от этих обоих потряхивает, когда вижу их в стартовом составе. Кержаков Миша куда надёжнее Юры. А Дзюба, как был для меня спартаковцем да ещё деревянным, так и остался. Инородное тело. Возможно теперь они оба отдохнут
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Nerlinger
1480354894
Полоумный Дзюбинья давно тумаков заслужил!!! и Затрещин!!! у него даже Рожа Дибильноватая...
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artem 81
1480355130
Дзюба лучший в лиге гол+пас и не первый год, а где же остальные наши не деревянные, аааааа нет никого. Кто называет Артема деревянным просто завидует, что он постоянно забивает за клуб и сборную, хоть он смотрится и не уклюж со своим ростом, зато результат. Лодыгин не уровень для Зенита давно, в Уфе вратарь огонь, Беленов красава, да много других вратарей, которые показывают себя.
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m40
1480355158
Иногда из-за высокой конкуренции в команде напарник воспринимается, как личный соперник – заявил Бубнов. Так Дзюба Лодыгина на воротах подсидеть что ли хочет?
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DIDI 23
1480355820
Конкуренция... Извиняюсь, ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.... За такое игроки Зенита готовы гадить друг другу в бутсы? Ну да, Будь и Сцы.
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Vepras
1480355944
Девиз любой команды "Все за одного", когда в раздевалках мордобой это говорит, что нет команды, нет капитана, нет тренера, так случайный набор.
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ivanthebest
1480361355
Ретард Дзюбиньо против пидораса Юраса... Забавно...) Их бы в 8-ми угольник с сеткой, кто кого?)
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Амба Нагорск
1480367469
Говорят в раздевалке была драка,Дзюба и Кокорин били Лодыгина,но не попадали по нему ,а Юра все равно пропускал
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