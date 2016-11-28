Бубнов считает, что драка Дзюбы и Лодыгина – это ЧП для «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал конфликт между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и голкипером команды Юрием Лодыгиным. Ранее сообщалось, что футболисты повздорили после игры 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Ошибки в матче не являются поводом для рукоприкладства и оскорблений. У них есть контракты и, думаю, что такие моменты там прописаны. Такой случай в команде является ЧП. Можно по-разному относиться к тому или иному человеку, может, существует просто человеческая неприязнь. Но с профессиональной точки зрения требуется уважительное отношение к одноклубникам. За такие вещи клуб может серьезно наказать. Надо понимать, что такие ситуации происходят на фоне эмоций. Иногда из-за высокой конкуренции в команде напарник воспринимается, как личный соперник», – заявил Бубнов.