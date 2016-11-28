Бобер: «Футбол на морозе – опасное занятие для самих игроков»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер уверен, что матч 16-го тура российской Премьер-лиги самарского клуба со «Спартаком» скорее всего будет перенесен из-за ложных погодных условий.

«Понятное дело, что такой футбол – опасное занятие для самих игроков. В связи с тем, что условия экстремальные, футболисты не могут показывать своего мастерства. В итоге спорят не футбольные умения, а бойцовские качества. А футбол для болельщиков. Они смотреть на такую игру, при таком снегопаде, мягко говоря, не очень рады. Это просто неудобно.

Состоится ли в Самаре матч со «Спартаком»? Мне трудно представить себя в роли тех людей, которые принимают подобные решения – играть матч или нет. Я лично считаю, что игра со «Спартаком» при такой погоде вряд ли состоится. Матч, похоже, перенесут. Хотя такой снегопад, как в день игры с Томском, вряд ли повторится», – сказал Бобер.

Напомним, матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на четверг, 1 декабря. По прогнозам синоптиков, температура в этот день может опуститься до -19 градусов.