Симеоне остался доволен Облаком

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил после финального свистка в матче с «Осасуной» действия своего голкипера, отразившего очередной пенальти.

«Атлетико» переживает сложный период. В этом матче было важно то, как сыграла наша команда, не обращая внимание на нереализованный пенальти соперника.

Облак? Я очень доволен им. За короткий промежуток времени он отразил три пенальти, и я очень рад за него», – сказал после матча Симеоне.

Матч 13-го тура испанской Примеры «Осасуна» – «Атлетико» закончился со счетом 0:3.