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    РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

    «Краснодар» в матче 15-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит». Все события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. За четыре минуты до окончания основного времени Артем Дзюба открыл счет, но в компенсированное Марат Измайлов и Торнике Окриашвили принесли краснодарцам победу.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.

    Краснодар: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаузиньо (Окриашвили, 63), Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов.

    Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Жулиано, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин (А. Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисио, 88).

    Предупреждения: Витсель, 45; Лаборде, 49; Енджейчик, 75; Хави Гарсия, 80; Измайлов, 85; Торбинский, 90; Дзюба, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 20:55
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    Комментарии124
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 ноября 2016, 06:52

      Супер-гол! Краснодар с победой! Спартак потирает руки!

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 28 ноября 2016, 00:10

      Злые языки утверждают, что Измайлов бал в офсайде. Но герой матча без сомнений Лодыгин...

      3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 27 ноября 2016, 23:58

      зенит сделал подарок спартачам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 27 ноября 2016, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странные комменты. Зенит играл в пол-ноги и едва не победил. Надо задуматься краснодару.

      -5
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 27 ноября 2016, 23:07

      У мясных сёдни праздник







































      Выиграл Краснодыр,а праздник почимута у Мясных.



      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 27 ноября 2016, 23:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      второй гол был забит с нарушением правил, Окриашвили был в офсайде

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 ноября 2016, 23:03

      Фантастическое свинство!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Федор Коновалов > Zeff 28 ноября 2016, 00:05

      Вот +, столько говнюков развелось... прям страшно. Только там Спартак там че то, где то начал - ВСЕ Спартак чемпион, Спартак великий или тому подобное. Бесит... Честно...

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 27 ноября 2016, 22:58

      В чем-то хорошо что Зенит проиграл, потому что в последнее время играют не очень.
      Надеюсь тренер вставит игрокам- сделают выводы из последних игр!

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 ноября 2016, 22:47

      Браво КРАСНОДАР, так держать, не расслабляться. Мясо и ваша очередь дойдет, а то больше нас радуетесь

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 27 ноября 2016, 22:22

      Такое бывает. Но все что не делается, к лучшему. Надо уметь проигрыапть!

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > qwera 1969 27 ноября 2016, 22:44

      Если вы болельщик Зенита, то протрите глаза и признайте. Это не то поражение из которого куются победы, а просто симптом чудовищной слабости Зенита в обороне. В концовке Краснодар чуть надавил (нечего стало терять и все пошли вперед), и Кришито с Лодыгином сразу же поплыли. Этот Зенит под Реал или Баварию - сраму не оберешься. Игра в обороне - это проблема, которую Луческу не умеет решать. Нужен Бердыев. Но его не хотят боссы Зенита. Поэтому не повторяйте мантры, а готовьтесь ко второй подряд бронзе. С такой защитой и вратарем 2-е место Зенит не удержит.

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      Рейтинг: +11

      Федор Коновалов > Вомбат 28 ноября 2016, 00:00

      Да у нас есть иногда проблемы в обороне, но это ИНОГДА! Спартак скоро прервет свою победную серию ( это точно будет ). И не надо нападать на подбитого льва, как гиены или стервятники.

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