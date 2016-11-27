РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»

«Ростов» обыграл «Анжи» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Сердар Азмун и Александр Гацкан.
Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.
Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 90), Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Перепелицэ, 84).
Анжи: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Гасанов (Георгиевский, 83), Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан (Бериша, 73).
Предупреждения: Обертан, 37; Калачев, 45; Шандао; 65.
Удаление: Гацкан, 81.
Источник: Бомбардир.ру