РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»

«Ростов» обыграл «Анжи» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Сердар Азмун и Александр Гацкан.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.

Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 90), Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Перепелицэ, 84).

Анжи: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Гасанов (Георгиевский, 83), Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан (Бериша, 73).

Предупреждения: Обертан, 37; Калачев, 45; Шандао; 65.

Удаление: Гацкан, 81.

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