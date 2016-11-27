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В «Кубани» грядут серьезные изменения

27 ноября 2016, 16:30
4

Новый акционер «Кубани» Мишель Литвак намерен инициировать кадровые изменения в клубе. Владелец группы «ОТЭКО» намерен нанять новую команду управленцев. До Нового года должна проясниться ситуация с долгами по зарплате. Кроме того, должна решиться проблема с неустойкой перед бывшим тренером команды Даном Петреску.

Практически полностью изменится тренерский штаб команды. После ухода Петреску «Кубань» возглавил Евгений Калешин, у которого после осенней части сезона закончился контракт с клубом.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Калешин Евгений
Комментарии (4)
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ibragim_ibragimov_99
1480254648
надеюсь это поможет:)
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oyabun
1480258040
Больно за "Кубань".
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NotFound
1480258913
Ждем возвращения в премьер-лигу!
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kabuzyaka
1480862021
Хотелось бы чтоб изменения были в лучшую сторону.
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