В «Кубани» грядут серьезные изменения

Новый акционер «Кубани» Мишель Литвак намерен инициировать кадровые изменения в клубе. Владелец группы «ОТЭКО» намерен нанять новую команду управленцев. До Нового года должна проясниться ситуация с долгами по зарплате. Кроме того, должна решиться проблема с неустойкой перед бывшим тренером команды Даном Петреску.

Практически полностью изменится тренерский штаб команды. После ухода Петреску «Кубань» возглавил Евгений Калешин, у которого после осенней части сезона закончился контракт с клубом.