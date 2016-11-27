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    РФПЛ. «Крылья Советов» забили три безответных мяча в ворота «Томи»

    В рамках матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле крупно выиграли у «Томи». В составе победителей дубль оформил полузащитник Йоан Молло. Еще один гол на счету нападающего Сергея Корниленко.

    Стоит отметить, что гости большую часть встречи играли в меньшинстве. На 26-й минуте с поля был удален голкипер Антон Коченков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корниленко, 10; 2:0 – Молло, 69; 3:0 – Молло, 79.

    Удаление: Коченков, 26.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев (Чочиев, 86), Родич (Божин, 80), Надсон, Башкиров (Зинков, 88), Молло, Корниленко, Паскуато.

    Томь: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев (Кудряшов, 62), Попов, Голышев (Солосин, 31), Касьян (Самодин, 77).

    Предупреждения: Башкиров, 73 – Баляйкин, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 15:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 27 ноября 2016, 17:59

      КС отлично играли не смотря на погоду! Счет мог быть крупнее.

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      Рейтинг: +992

      опус 2 27 ноября 2016, 16:02

      Молодцы Крылья !Такой город как Самара,должен иметь клуб в премьер-лиге,это только на пользу нашему футболу

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