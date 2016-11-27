Бурлак: «У ЦСКА спад, «Рубин» мог выигрывать»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак подвел итоги гостевого матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам российского футболиста, казанский клуб мог обыгрывать чемпиона страны.

— Думаю, в целом все довольны, что сыграли вничью. Но есть какое-то чувство, что могли, наверно, выиграть. Во втором тайме, я считаю, лучше играли, чем ЦСКА, было создано достаточно моментов. Но с учетом того, что в первом тайме лучше играл ЦСКА, наверно закономерный результат.

— Во втором тайме команда действительно играла лучше. Что Хави Грасия сказал в перерыве?

— В перерыве он сказал, что нужно добавить в атакующей игре. Потому что в обороне играли неплохо всей командой. По защите вопросов не было, а в атаке попросил играть агрессивнее, искать моменты, зоны между линиями. Во втором тайме, в принципе, много моментов у нас было. Саму и Рочина отскакивали, получали мяч, разворачивались. Наверно это он и требовал – посмелее играть в атаке, что нам, в принципе, удалось.

— Что можете сказать о сопернике?

— Стабильность у команды присутствует, состав практически не меняется, все друг друга знают. В последние годы чемпионами становились, играют в Лиге чемпионов. Сейчас, я считаю, у них некий спад, и с ними можно было играть и выигрывать.

— Уже две игры подряд «Рубин» играет со счетом 0:0. Как это можно объяснить?

— Мне, как защитнику, наверно приятно, что последние две игры не пропускаем. Но с учетом того, что не выигрываем, немножко не радует. Постараемся в последнем домашнем матче в году с Тулой взять три очка, потому что немного в таблице подотстали, надо догонять команды, чтобы сильно не отпустить их к зимнему перерыву.