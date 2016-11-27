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    «Арсенал» будет готовиться к матчу 16-го тура РФПЛ с «Рубином» в Казани

    Тульский «Арсенал» будет готовиться к матчу с «Рубином» в Казани. Напомним, что встреча пройдет 30 ноября в рамках 16-го тура РФПЛ.

    «26 ноября после игры в Перми с «Амкаром» команда Сергея Кирьякова совершила перелет в столицу Татарстана. К сожалению, в данный момент в Туле нет условий для подготовки. Руководство ПФК «Арсенал» провело сложные переговоры с руководством ФК «Рубин», в результате чего была достигнута договоренность о проведении двух тренировок на поле Центрального стадиона Казани.

    ПФК «Арсенал» выражает благодарность ФК «Рубин» за конструктивную позицию», — сообщили в «Арсенале».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    27.11.2016 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 27 ноября 2016, 12:31

      Для этого проводить надо по системе весна-лето-осень, а не так как сейчас. Мерзнут болельщики, с детьми в такие холода не приходят на стадион, а футболисты получают ненужные травмы

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