Серия А. «Милан» разгромил «Эмполи» и оказался на второй позиции

В матче 14-го тура Серии А «Милан» со счетом 4:1 обыграл «Эмполи». За миланцев дублем отметился Джанлука Лападула, один гол забил Сусо, еще один мяч отправил в свои ворота Андреа Коста. Автором гола «Эмполи» стал Риккардо Сапонара.

Таким образом, «Милан» набрал 29 очков и вышел на второе место. Догнать его по очкам может «Рома», которая в воскресенье сыграет с «Пескарой». «Эмполи» с десятью баллами остался на 17-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Эмполи – Милан – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Лападула, 15; 1:1 – Сапонара, 17; 1:2 – Сусо, 62; 1:3 – Коста, 64 (в свои ворота); 1:4 – Лападула, 78.

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