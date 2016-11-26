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    Каррера: «Пока мы ничего не совершили»

    Главный тренер «Спартака» Масссимо Каррера после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0) оценил успехи команды.

    «Наше будущее зависит от борьбы от игры к игре. Мы должны улучшать собственную игру. Пока мы ничего не совершили. В мае будет понятно, кто будет чемпионом», – сказал Каррера.

    Также специалист поделился впечатлениями от матча против грозненцев.

    «Терек» сыграл хорошо и заставил нас попотеть. Они не позволили нам сделать большего и доказали, что это хорошая команда. Именно поэтому мы отошли к своим воротам. Игра от обороны – это не удел сегодняшнего «Спартака».

    Мы знали, что нам будет сложно. Но мы боролись до конца, чтобы добиться результата».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 20:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +973

      Krics 26 ноября 2016, 23:08

      Всегда приятно читать его коменты, все по делу и нет понтов.

      6
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      Рейтинг: +295

      akku 26 ноября 2016, 22:39

      Всё сказано по делу, успехов тебе и Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 ноября 2016, 22:38

      добились главного-стабильности... а если еще подтянуть игру рвать всех будут нарасдва

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 ноября 2016, 22:31

      И вы его добились.

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 26 ноября 2016, 21:28

      По этой игре - мне понятно, что до "совершенства" еще пахать и пахать. Во первых это РПЛ, а уже для Спартака большой вопрос по игре на "выезде". Во вторых с центральным нападающим проблем - выше крышы. В третьих возникли проблемы в центральной зоне. Так что вопросов больше чем ответов.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 21:02

      Всё по плану Массимо! Вот только Мельгарехо совсем никакой, ну и у Попова не прет. Зимой надо решать эти вопросы...

      3
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      Рейтинг: +178

      Sense1 > filosof sparty 26 ноября 2016, 22:31

      Нужно было после первого тайма Давыдову дать шанс, от Мельгарехо вообще 0 кпд...

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Sense1 26 ноября 2016, 23:38

      Да уж,пытается обработать мяч,зацепиться,но не выходит,так же как и в матче с Амкаром. Не хватает игровой практики,но возможно наладится у него,играть будет пока Зе травмирован,хотя можно было бы и Давыдова ставить в основу

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2016, 20:57

      Молодец, МаSSимо! Никаких понтов и шапкозакидательских настроений! Нужно бороться за победу, трудиться и улучшать свою игру. Всё ясно и понятно! И игроки, похоже, это понимают. И каждый трудится на своём месте в поте лица, а не болтается по полю, как Траоре или известная субстанция в проруби...
      P.S. Почему только указан счёт 2:0 в тексте, совершенно непонятно... :-)))

      6
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > cska-62 26 ноября 2016, 20:59

      самые адекватные комменты !!!

      5
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      Рейтинг: +763

      alex1004 26 ноября 2016, 20:57

      "Главный тренер «Спартака» Масссимо Каррера после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0) оценил успехи команды."

      Интересно, а в моем телевизоре Спартак забил всего один гол... :)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > alex1004 26 ноября 2016, 20:58

      И в моём... Вырезали, наверное... Цензура! :-))))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 ноября 2016, 20:57

      Массимо Красавец! Верим в тебя и в команду. Не подведите! Ждём следующего матча с Крылышками, будет также не сладко.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 26 ноября 2016, 20:53

      мы с вами !!!

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