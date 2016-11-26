Рыжиков заявил, что на матч со «Спартаком» игроки «Рубина» наденут валенки

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам футболиста, казанскому клубу в данной встрече не мешали непростые погодные условия. Как в шутку отметил вратарь, на следующую игру против «Спартака», которая состоится 5 декабря, его партнеры наденут валенки.

– Не было ли сегодня прохладно?

– Игра была веселенькая, хоть и было немного моментов, но она держала в напряжении. А погодные условия были одинаковыми для всех. Думаю, мы показали максимум для ноября, это касается и нас, и ЦСКА.

– Поле не помешало командам?

– Поле было нормальным, прекрасный стадион, кстати, поздравляю ЦСКА с такой ареной. Ну, такой вот зимний футбол. Нормальное поле.

– А ведь вам еще играть в Москве со «Спартаком» 5 декабря. Тогда вообще обещают «-15».

– Ничего, утеплимся, валенки наденем. Издержки футбольной России. Главное, чтобы болельщики не замерзли.