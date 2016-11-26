Саму: «В матче с ЦСКА «Рубин» мог рассчитывать на победу»

Полузащитник «Рубина» Саму поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его партнеры сыграли вничью с ЦСКА (0:0). По словам испанца, казанский клуб в данной встрече мог рассчитывать на победный исход.

– Впечатления очень хорошие. К сожалению, городом насладиться я не успел. Приятно играть с соперником, у которого такие классные болельщики. Мы провели сегодня хороший матч и могли рассчитывать на более положительный результат.

– Какая задача ставилась тренером перед матчем?

– Задача была – играть в свой футбол. Ребята сегодня хорошо поработали. Темп игры был очень высокий. Мы должны были забивать гол в одной из наших контратак.

– Уже привыкли играть в холодную погоду?

– Пока еще не могу сказать, что полностью привык. Если говорить о качестве поля, то газон был не идеален. Но это сложные условия для обеих команд.

– Вы удовлетворены качеством своей игры сегодня?

– Да, я удовлетворен. Но больше тем, как отработала команда. Мне в последних отрезках не хватало точности передач.

– Как вам зимняя Россия?

– Дело в том, что для меня это новый опыт. Никогда не находился в странах с таким холодным климатом, не играл при таких низких температурах, – передает слова Саму корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.